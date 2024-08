Dorival convoca lateral do Cruzeiro para substituir Yan Couto na Seleção Brasileira

Na noite desta quinta-feira, antes dos dois confrontos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, convocou o lateral William, do Cruzeiro, para substituir Yan Couto, do Borussia Dortmund. O atleta foi desconvocado por problemas clínicos.

William, de 29 anos, iniciou sua carreira no Internacional e se transferiu para o Wolfsburg, da Alemanha, em 2018.

Em 2023, retornou ao Brasil para jogar pelo Cruzeiro. O lateral também foi campeão olímpico nos Jogos do Rio de Janeiro em 2016.