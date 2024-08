Palmeiras tenta vencer como visitante no Brasileiro depois de seis jogos

Depois de golear o Cuiabá por 5 a 0, o Palmeiras volta a campo neste domingo para enfrentar o Athletico-PR em duelo da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Ligga Arena, o Alviverde tenta melhorar seu retrospecto como visitante na competição. O Verdão não vence fora de casa há seis partidas.

O duelo entre Athletico-PR e Palmeiras acontece às 18h30 (de Brasília). Atualmente, o Verdão é o terceiro colocado na tabela, com 44 pontos conquistados. A equipe está a quatro pontos de distância do Fortaleza, líder com 48, e um jogo a menos que o Alviverde.

Apesar de não ter um retrospecto tão positivo jogando fora de seus domínios, o Palmeiras ainda é o time que menos foi derrotado na casa de um adversário, junto de Atlético-MG, Botafogo, Flamengo e Fortaleza. Em toda temporada, fora de casa, são apenas seis derrotas. Mas, para seguir na cola dos primeiros colocados, o Verdão mira aperfeiçoar seu desempenho na competição.