Com dúvidas, Abel comanda treino técnico no Palmeiras visando jogo contra o Athletico-PR

A ausência de Gabriel Menino não preocupa tanto, já que não se trata de um titular. Já Vitor Reis, além de assumir a titularidade da equipe, é um dos destaques recentes do Palmeiras. Se ele não jogar, Murilo e Gustavo Gómez deverão reeditar dupla de zaga.

Por outro lado, o Verdão conta com Raphael Veiga à disposição. Ele foi julgado pelo STJD por conta do empurrão em Rodrigo Garro, no clássico contra o Corinthians, mas pegou pena mínima, de um jogo de suspensão, já cumprido. Zé Rafael e Gómez também voltam de suspensão.

Abel Ferreira ainda tem mais duas sessões de treino para definir a equipe. O grupo viaja à Curitiba no sábado à tarde e visa repetir a atuação da goleada em cima do Cuiabá, na rodada passada, por 5 a o. Palmeiras e Athletico-PR irão se enfrentar às 18h30 (de Brasília) de domingo, na Ligga Arena, pela 25ª rodada do Brasileirão.