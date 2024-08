Wendel vê concorrência como positiva e tem auxílio de Willian nos primeiros dias de Santos

"Posso jogar também pelas beiradas. Eu gosto muito de jogar como centroavante. Mas se me colocar para jogar como segundo atacante, vou fazer também. É algo que eu já fazia em Portugal. Vai depender do que o Carille pedir. É natural meu, sair para buscar o jogo e ajudar a equipe. Além de fazer gols e atacar o último terço do campo", explicou.

Wendel veio ao Santos por empréstimo até o final de julho de 2025. Ele pertence ao Porto B, de Portugal. O atacante, de 24 anos, iniciou a sua carreira no Flamengo, mas disputou apenas cinco partidas na equipe principal. Ele também passou por Leixões e SC Covilhã, ambos de Portugal.

Ele fez sua estreia no último sábado, contra o Amazonas, no empate por 0 a 0. O jogador foi titular e atuou por cerca de 75 minutos. O atacante, agora, vive a expectativa de primeiro gol com a camisa do Santos nesta sexta-feira. O time recebe a Ponte Preta na Vila Belmiro, às 21h30 (de Brasília), pela 24ª rodada da Série B.

"Não sei se vou ser titular. Depende do Carille, de quem ele vai querer escalar. Mas estou ansioso para fazer o meu primeiro gol com essa camisa", afirmou.

Além do centroavante, o Santos também anunciou nesta janela de transferências a contratação de Billy Arce. O clube aguarda trâmites burocráticos e está em vias de oficializar o atacante Yusupha Njie, da Gâmbia, e o goleiro Renan.