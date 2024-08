Vini Jr diz que Real Madrid sairá de campo em casos de racismo

O atacante Vinícius Júnior — uma das principais figuras na luta contra o racismo no futebol — revelou que tomará atitudes mais duras caso haja novos em partidas de do Campeonato Espanhol. Segundo o brasileiro, o elenco do Real Madrid já conversou sobre se retirar de campo.

"No clube falamos muito sobre isso. Não só eu, mas todos os jogadores disseram que se isso acontecer, da próxima vez teremos que sair de campo para que todas as pessoas que nos insultaram tenham que pagar uma pena muito maior", disse o jogador, em entrevista à CNN.

"Falar sobre racismo é sempre muito difícil porque muita coisa aconteceu comigo na temporada passada aqui em Madri, e não chega nem perto do que as pessoas normais sofrem nas ruas. Sempre penso nisso", acrescentou Vinícius Júnior.