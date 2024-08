Vasco x Athletico-PR: veja onde assistir e prováveis escalações do confronto pela Copa do Brasil

Vasco da Gama e Athletico-PR iniciam nesta quinta-feira a disputa por uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. O primeiro duelo das quartas do mata-mata nacional será realizado no estádio de São Januário e a bola rola a partir das 20h (de Brasília), com transmissão do Prime Video.

A partida ocorre imediatamente após as duas equipes se enfrentarem pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, no mesmo local. O duelo da noite da última segunda-feira terminou com uma vitória cruzmaltina de virada por 2 a 1, com direito a confusão após o apito final. Houve briga de seguranças com jogadores e as duas diretorias trocaram farpas pelas redes sociais no dia seguinte.

O clima entre as duas equipes será quente e o jogo promete ser disputado. O duelo de volta das quartas de final está marcado para 11 de setembro, na Ligga Arena.