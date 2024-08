Ex-Grêmio, Gustavo Nunes é anunciado por time da Premier League

Bem vindo a Brentford, Gustavo Nunes ?? pic.twitter.com/mIdPv5FykT

? Brentford FC (@BrentfordFC) August 28, 2024

No Brentford, Gustavo Nunes será comandado por Thomas Frank. O treinador dinamarquês se mostrou ansioso para trabalhar com a jóia brasileira.

"Estou muito animado por termos conseguido contratar Gustavo. Ele é um ponta que pode passar pelos jogadores no um contra um. Gustavo tem muito potencial e, claro, precisamos maximizar isso em todos os aspectos. Ele precisa de tempo para se estabelecer, mas esta é uma contratação muito emocionante", disse.

Gustavo Nunes ingressou nas categorias de base do Grêmio em 2021, quando tinha apenas 15 anos de idade. Sua estreia no profissional ocorreu em fevereiro deste ano, em jogo contra o São Luiz. Na ocasião, o garoto saiu do banco de reservas e deu o passe para o gol que garantiu o empate em 1 a 1.

Agora, Gustavo Nunes será o segundo brasileiro no elenco do Brentford, que já conta com Igor Thiago. O centroavante, no entanto, sofreu uma grave lesão no joelho durante a pré-temporada.