Carlos Miguel defende pênalti, mas Nottingham Forest é eliminado pelo Newcastle na Copa da Inglaterra

Sean Longstaff with the decisive spot-kick to send us into the next round of the Carabao Cup! ? pic.twitter.com/XHa2hGcNWk

? Newcastle United FC (@NUFC) August 28, 2024

O gol do Newcastle saiu antes mesmo do ponteiro completar a primeira volta no relógio. Almirón partiu em contra-ataque pela direita e finalizou cruzado. O goleiro Carlos Miguel até fez a defesa, mas acabou soltando no pé de Willock, que não perdoou e mandou para as redes.

A reação do Nottingham veio aos quatro minutos já do segundo tempo. Álex Moreno cobrou lateral com força para área e, após confusão, a bola sobrou para Jota Silva, que encheu o pé para o fundo do gol.

Nas penalidades, Carlos Miguel até defendeu o pênalti do brasileiro Joelinton, mas Sangaré e Awoniyi, do Nottingham, perderam também, e o Newcastle saiu vencedor.