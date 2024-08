Zagueiro do Botafogo, Bastos é convocado para a seleção de Angola

Um dos destaques do Botafogo na temporada, o zagueiro Bastos Quissanga foi convocado para defender a seleção angolana pelas Eliminatórias da Copa Africana das Nações. O jogador, no entanto, não será desfalque para o Glorioso, já que as partidas ocorrerão durante a Data Fifa, em setembro.

Com isso, Bastos será um dos representantes de sua seleção nacional nos jogos contra Gana, dia 5 de setembro, e Sudão, dia 9. Estas serão as duas primeiras rodadas da fase de grupos das Eliminatórias da Copa Africana das Nações.