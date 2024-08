São Paulo x Atlético-MG: confira onde assistir ao jogo de ida das quartas da Copa do Brasil

? São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 26, 2024





O São Paulo chega com moral para o confronto depois da classificação para as quartas de final da Libertadores. O Tricolor venceu o Nacional-URU por 2 a 0, no Morumbis, na última quinta-feira, e garantiu a vaga na próxima etapa do torneio.

No âmbito nacional, o time do técnico Luis Zubeldía também vive grande momento. A equipe venceu o Vitória no último domingo, por 2 a 1, no Morumbis, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, competição na qual está na quinta posição, com 41 pontos. Além disso, o São Paulo chegou a dez jogos de invencibilidade em casa.

Assim como o Tricolor Paulista, o Atlético-MG também garantiu seu passe nas quartas da Libertadores ao bater o San Lorenzo, por 1 a 0, na última terça-feira, na Arena MRV.

No entanto, o Galo não vem bem no Brasileiro. A equipe não vence na competição há quatro partidas e foi derrotada na última rodada pelo Fluminense, por 2 a 0, na Arena MRV. O time de Gabriel Milito ocupa a oitava posição, com 30 pontos somados.