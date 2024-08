Museu do Futebol promove debate sobre futebol americano antes de jogo da NFL em São Paulo

Philadelphia Eagles e Green Bay Packers vão se enfrentar no dia 6 de setembro pela primeira rodada da nova temporada da NFL. Excepcionalmente, o jogo acontecerá em São Paulo, na Neo Química Arena, estádio do Corinthians. Para a partida, a primeira da história do campeonato no Hemisfério Sul, o Museu do Futebol promoverá um debate sobre futebol americano.

O evento, que será realizado pelo museu e pela Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil, será realizado no dia 3 de setembro (terça-feira). Nomeado "Um Hemisfério, Dois Futebóis", o encontro acontecerá a partir das 14h30 (de Brasília), no auditório do Museu do Futebol, com acesso gratuito e tradução simultânea.

O debate terá a participação do jornalista norte-americano Andres Martinez, conselheiro especial da Arizona State University e professor na Cronkite School of Journalism and Mass Communication. Ele também é codiretor do The Great Game Lab, que estuda como os Estados Unidos se conectam ao mundo através do esporte.