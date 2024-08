Martín Varini elogia atuação do Athletico e lamenta derrota em São Januário

De virada, o Athletico-PR foi derrotado pelo Vasco, por 2 a 1, nesta segunda-feira, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar do resultado, o técnico Martín Varini elogiou a atuação do Furacão, que abriu o placar com o volante Gabriel no primeiro tempo.

"O Athletico jogou muito bem no primeiro tempo, quando o resultado poderia ter sido melhor. No segundo, também não sofremos muitas situações. Por detalhes perdemos o jogo. Então, precisamos trabalhar muito. Não podemos deixar escapar pontos quando jogamos bem. Porque o time tem jogado bem. Agora temos que mudar a chave para um jogo de copa. Se continuar do jeito que estamos jogando, as possibilidades de ganhar serão maiores", disse o treinador.