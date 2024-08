Lesão de Christensen permite inscrição de Dani Olmo no Campeonato Espanhol

Maior contratação do Barcelona nesta temporada, Dani Olmo foi inscrito em La Liga. O meia espanhol, anunciado no dia 9 de agosto, não estreou pelo clube, que ainda não havia registrado o jogador por não estar dentro das regras do fair-play financeiro do Campeonato Espanhol. Com a lesão do dinamarquês Andreas Christensen sendo mais grave que o esperado, Olmo pôde ser inscrito na competição e está livre para enfrentar o Rayo Vallecano nesta terça-feira.

