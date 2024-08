Fortaleza foi o clube brasileiro que mais levou torcedores ao estádio em semana de jogos internacionais

Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, comentou sobre os bons públicos nos últimos jogos.

"A boa fase é fruto de muito trabalho de toda a equipe. Agradecemos ao nosso torcedor por todo apoio. A força da arquibancada tem sido extremamente importante para o sucesso dentro das quatro linhas. O apoio incondicional ao Fortaleza é fundamental para que sigamos no caminho certo e consigamos atingir nossos objetivos da temporada", disse.

Os duelos entraram no top três melhores públicos do Fortaleza no ano, sendo superados apenas pela partida contra o Boca Juniors, pela Copa Sul-Americana, em que o Castelão recebeu 53.428 torcedores para ver a vitória do Leão do Pici e registrar a maior lotação do Tricolor como mandante na temporada.

O time volta ao estádio no dia 17 de setembro, quando enfrenta novamente o Corinthians, desta vez pela partida de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.