Delegado fala sobre suspeita de milícia digital no Corinthians: "Estamos apurando se vem do clube"

César Saad, delegado da Polícia Civil que atua na Delegacia de Repressão aos Delitos Esporte (DRADE DOPE), falou sobre as investigações acerca de uma suspeita de milícia digital no Corinthians. Neste momento, a Polícia apura se o movimento de mensagens de ódio nas redes sociais partem a comando de pessoas de dentro do clube ou se são ações individuais.

"Na verdade, a gente não tem um prazo específico para a conclusão do inquérito, pois temos desdobramentos acontecendo, vem crescendo o número de vítimas que procuram a delegacia, pessoas ligadas ao Corinthians, jornalistas, então esse prazo na verdade não existe. Em relação a afirmar se tem alguém do Corinthians ligado, esse é o caminho que a polícia esta apurando. Mas hoje, pela matéria que o Salazar subiu, uma pessoa que também é vítima desses inquéritos fala que não se trata de oposição do Corinthians, e sim de pessoas ligadas à atual gestão do clube, que estariam envolvidas em uma suposta milícia digital", disse Saad de forma exclusiva para a Gazeta Esportiva.