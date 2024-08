Cristiano e Talisca marcam de falta, Al-Nassr goleia o Al Feiha e vence primeiro jogo no Saudita

O Al-Nassr venceu o Al Feiha nesta terça-feira, por 4 a 1, no estádio King Abdullah Sport City, pela segunda rodada do Campeonato Saudita. O brasileiro Anderson Talisca marcou duas vezes, sendo um de falta. Também de falta, Cristiano Ronaldo anotou o segundo. Brozovic marcou o terceiro dos visitantes. Os donos da casa descontaram com Sakala.

O triunfo foi o primeiro do Al-Nassr no Saudita após empate na rodada inicial. A equipe está na segunda colocação, com quatro pontos conquistados. O Al Feiha, por sua vez, ainda não somou nenhuma unidade e aparece na 17ª posição.

O Al-Nassr volta a campo apenas no dia 13 de setembro, contra o Al-Ahli, de Roberto Firmino, pela terceira rodada do Saudita. Um dia depois, pelo mesmo torneio, o Al Feiha enfrenta o Al-Raed.