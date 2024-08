Criciúma anuncia a contratação de Jhonata Robert, ex-Grêmio; veja detalhes

Com 24 anos, o atacante pernambucano fez toda a sua formação na equipe gaúcha, pela qual atuou entre os anos de 2019 e 2024. Vale destacar que, em 2020, Jhonata defendeu as cores do Cruzeiro, por empréstimo, e fez um gol em sete jogos disputados. Em 2021, em outra negociação não definitiva, jogou pelo Famalicão, clube português, porém, rapidamente, voltou ao futebol brasileiro. Na Europa, disputou 22 duelos e cravou quatro tentos.

Pelo Grêmio, ao longo de toda sua passagem no profissional, o jogador marcou apenas três gols e distribuiu uma assistência, em 25 compromissos. A última partida oficial do atacante ocorreu em fevereiro desta temporada, contra o São Luiz, pelo Campeonato Gaúcho.

O Criciúma, reforçado, volta aos gramados nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), para enfrentar o RB Bragantino, pelo jogo atrasado da quinta rodada do Brasileirão. A bola rola no Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC). Os catarinenses figuram, atualmente, na 15ª posição, com 15 pontos, e lutam contra o rebaixamento.