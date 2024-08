Arsenal anuncia a contratação do meio-campista Mikel Merino

O Arsenal anunciou nesta terça-feira a contratação do meio-campista Mikel Merino, campeão da última Eurocopa com a Espanha. O jogador de 28 anos estava na Real Sociedad desde 2018. Segundo o jornal Mundo Deportivo, o clube inglês teria gastado cerca de 33 milhões de euros (mais variáveis) pelo atleta, em um vínculo que duraria até junho de 2028.

"Mikel era um alvo importante para nós neste verão, e o identificamos como um jogador que pode se encaixar perfeitamente em nosso time e perfil para nos melhorar, pois pretendemos desenvolver nossas fortes performances da temporada passada. Com a chegada de Mikel, ele nos traz uma alta qualidade adicional de experiência, fisicalidade e capacidade atlética, enquanto olhamos para a próxima temporada", disse Edu Gaspar, diretor esportivo do Arsenal.