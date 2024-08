Richard Ríos pede oração a Patryck, do São Paulo, após lesão: 'Senti medo'

O volante Richard Ríos, do Palmeiras, mostrou preocupação com o lateral-esquerdo do São Paulo, Patryck, que precisou deixar o campo durante o clássico após cair desacordado. Após a partida, em roda com a delegação palmeirense no vestiário, o colombiano pediu uma oração ao companheiro de trabalho.

"Queria fazer essa oração pelo rival. É rival, mas a gente sente como se fosse com um companheiro. A gente viu o momento que ele estava passando, não conseguia nem falar. Senti muito medo, confesso, estava fazendo uma oração ali. Queria fazer essa oração por ele", disse Ríos.

O lance que tirou Patryck do jogo aconteceu no segundo tempo. Na ocasião, o são-paulino disputou pelo alto com Estêvão e caiu desacordado no gramado do Allianz Parque. Imediatamente, os atletas pediram a entrada dos médicos e, em seguida, da ambulância, que levou o jogador direto ao Hospital Albert Einstein, onde passou por exames.