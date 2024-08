Novo reforço do Santos, Wendel Silva faz primeiro treino com elenco no CT Rei Pelé

O treino do Santos nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé, contou com uma novidade: Wendel Silva. O atacante, que foi anunciado pelo clube há pouco, participou das atividades com o elenco pela primeira vez.

O reforço, contudo, ainda não está à disposição do técnico Fábio Carille para o duelo contra o Guarani, marcado para quarta-feira, no Brinco de Ouro, em Campinas, às 19h (de Brasília), pela Série B do Campeonato Brasileiro. Ele ainda precisa aparecer no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF para poder fazer sua estreia pela equipe.

Wendel chega ao Santos por empréstimo até o final de julho de 2025. Ele pertence ao Porto, de Portugal, e vai brigar por posição com Julio Furch e Willian Bigode.