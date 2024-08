Jogo entre Vitória e Cruzeiro pode recolocar Corinthians no Z4 do Brasileiro; veja cenários

Nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), Vitória e Cruzeiro duelam em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Barradão. O resultado desta partida interessa ao Corinthians, que pode voltar a figurar na zona de rebaixamento do Brasileirão.

O Timão empatou sem gols contra o Fluminense no último sábado e saiu momentaneamente da degola, porém, o cenário pode mudar caso o Vitória ganhe do Cruzeiro ou empate. Isso porque, com um triunfo, o clube baiano, atualmente na 17ª posição, chegaria aos 24 pontos e ultrapassaria o Timão, que soma 22.

Mesmo com um simples empate no Barradão, o Vitória também deixaria o Corinthians para trás na tabela, já que igualaria a pontuação (22), mas, por ter mais triunfos que o Avinegro (6 a 4), subiria na tabela e despacharia o time paulista para o Z4 do Brasileirão.