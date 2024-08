Fluminense anuncia mais de 42 mil ingressos vendidos para jogo contra o Grêmio pela Libertadores

Após perder a ida, o Fluminense encara o Grêmio nessa terça-feira e conta com o apoio do torcedor para avançar de fase na Libertadores. Até o momento, mais de 42 mil ingressos foram vendidos, conforme parcial atualizada nesta segunda-feira.

Atual campeão da competição, o Tricolor Carioca passa por uma temporada complexa, com o título da Recopa Sul-Americana sendo o alento. Fora da Copa do Brasil e na zona de rebaixamento do Brasileirão, a defesa do título continental é a única esperança de salvar a temporada.

Já o Grêmio, apesar do título do Gauchão, também vive um ano turbulento, brigando para não cair e já eliminado do mata-mata nacional. Assim, avançar na Libertadores é fundamental para o time de Renato Gaúcho.