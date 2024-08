Flamengo se reapresenta após goleada no clássico e foca na Libertadores

Nesta segunda-feira, o Flamengo se reapresentou após a goleada por 4 a 1 sofrida no clássico contra o Botafogo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos. A equipe, agora, foca no duelo de volta das oitavas de finais da Libertadores contra o Bolívar.

Os atletas que iniciaram a partida contra o Glorioso fizeram um trabalho regenerativo, enquanto o restante foi a campo para trabalhar a parte técnica sob comando de Tite. Para a partida, além da altitude, o Rubro-Negro terá que lidar com os desfalques.

Os lesionados Viña, Everton Cebolinha, Pedro, Gabigol e Viña são baixas certas. Já Arrascaeta, que saiu aos oito minutos do clássico, é dúvida.