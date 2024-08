Endrick irá avaliar situação no Real Madrid e não descarta empréstimo se receber poucos minutos

Recém chegado ao Real Madrid, o atacante Endrick, ex-Palmeiras tem um plano traçado caso não tenha minutos suficientes em sua avaliação e de seu estafe, até dezembro. Com isso, o atleta de 18 anos não descarta um empréstimo no meio da temporada, como revelado pelo jornal AS, da Espanha.

Apesar de o jogador ter em mente um plano B, o objetivo inicial de Endrick é aproveitar a oportunidade e conseguir uma vaga no elenco o mais rápido possível.

Apresentado pelo Real no final de julho, Endrick ainda não entrou em campo em partidas oficiais pelo clube. Apesar do brasileiro ser o único 'nove de origem' do elenco, ele disputa vaga com nomes já consolidados, como Rodrygo, Vinicius Júnior, Bellingham, Brahim Diaz e Kylian Mbappé.