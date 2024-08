Chelsea entra em acordo com o Atlético de Madrid e acerta o retorno de João Félix

? Chelsea have reached an agreement with Atletico Madrid over permanent signing of Joao Felix. Personal terms already in place for 24yo Portugal international attacker to join #CFC from #Atleti on 6yr contract + option of additional 12mnths @TheAthleticFC https://t.co/nLvywVFR5L

? David Ornstein (@David_Ornstein) August 19, 2024

A primeira passagem de Félix por Londres não foi de grande destaque. Defendendo as cores azuis, ele disputou 20 partidas em 2023 e marcou quatro gols.

A busca pelo Chelsea por repatriar João Félix se deu logo após uma negociação falha entre as duas equipes pelo centroavante Samuel Omorodion, que pertence ao Atleti. O acordo pelo atacante estava acertado verbalmente, mas foi abortado de última hora.

O português buscava sair do Atlético já há algumas janelas. Ele passou a última temporada inteira emprestado ao Barcelona, que optou por não adquiri-lo em definitivo.