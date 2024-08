Vitória x Cruzeiro: confira onde assistir e prováveis escalações da partida pelo Brasileirão

O duelo entre Vitória e Cruzeiro encerra a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20h (de Brasília) desta segunda-feira, no Barradão, em Salvador. O jogo reúne times com objetivos diferentes, podendo ser acompanhado por Sportv e Premiere.

A briga do Vitória é para se manter na Série A. O Rubro-Negro voltou para a zona de rebaixamento após o empate entre Fluminense e Corinthians e está na 17ª colocação, a um ponto do rival paulista, primeiro time fora do Z4. Como tem número maior de triunfos, o clube baiano deixa a zona se empatar nesta segunda-feira.

O Vitória conta com um reforço importante. O meia Matheuzinho volta ao time após cumprir suspensão automática na última rodada, quando o Leão perdeu para o Bahia por 2 a 0, na Arena Fonte Nova. Já William Oliveira será desfalque por suspensão.