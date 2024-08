Thiago Silva manda recado após empate do Fluminense: "Fé para nunca desistir"

O Fluminense ficou no zero a zero com o Corinthians, neste sábado, no Maracanã, e desperdiçou uma chance de passar o rival paulista no Campeonato Brasileiro. O Tricolor Carioca continua na zona de rebaixamento. Um dos líderes do elenco, o zagueiro Thiago Silva confia na recuperação do time.

"Fé para nunca desistir, força para suportar as dificuldades, foco e trabalho para atingir nossos objetivos. Seguiremos focados e evoluindo. Agora é descansar e recuperar para terça-feira!", postou Thiago Silva no "X", antigo Twitter.

Com o empate deste sábado, o Fluminense agora tem 21 pontos em 22 jogos e está na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Carioca tem um ponto a menos do que o Corinthians, primeiro time fora do Z-4.