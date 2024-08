Palmeiras vence São Paulo com gol de Flaco nos acréscimos e volta a vencer no Brasileiro

Depois disso, as equipes entram em campo pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana. No sábado, Palmeiras enfrenta o Cuiabá, às 18h30, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. O São Paulo duela com o Vitória, no Morumbis, no domingo, também às 18h30.

Primeiro tempo movimentado, mas sem gols

As equipes começaram o jogo com muita cautela. O Palmeiras teve a primeira chegada aos seis minutos do primeiro tempo. Depois de cobrança de escanteio de Raphael Veiga, Flaco López tentou de voleio e mandou com perigo por cima da meta de Rafael. Minutos depois, o argentino recebeu de Caio Paulista e foi travado. No rebote, Richard Ríos bateu mal na bola e mandou o chute para longe. O São Paulo acabou tendo problema e perdeu Ferreirinha aos dez minutos. Por volta dos 15 minutos, o Palmeiras recuperou a bola, Estêvão acionou Lázaro que chegava pelo meio e o camisa 17 finalizou fraco para defesa de Rafael.

Pouco depois, o Alviverde teve chance com Raphael Veiga, que mandou uma bomba da entrada da área, no canto, e Rafael defendeu. O São Paulo finalizou pela primeira vez aos 26 minutos e ficou perto de abrir o placar. Wellington Rato levou a melhor, invadiu a área, mas perdeu o ângulo após cobertura de Weverton. Na sequência do lance, Nestor achou André Silva na entrada da área e o atacante finalizou bem, levando perigo à meta do goleiro palmeirense, que fez a defesa no canto. Encontrando o caminho nos contra-ataques, Rato achou bom passe para Patryck, que avançou pela esquerda e bateu cruzado, mandando a bola perto da trave, aos 29.

Depois de sofrer um pouco, o Palmeiras respondeu aos 32 com uma pancada de Richard Ríos, que obrigou Rafael a trabalhar. Em seguida, André Silva viu Weverton defender seu chute. Com a partida movimentada, o Palmeiras assustou o Tricolor novamente aos 37. Depois de jogada de Estêvão, Rocha cruzou e Veiga bateu de primeira para nova defesa de Rafael. Minutos depois, Flaco López ganhou de Sabino e bateu da entrada da área. Pouco antes dos acréscimos, Estêvão fez boa jogada, deixando a marcação são-paulina para trás e tocou para a entrada da área. Zé Rafael bateu em cima de Rato.

Palmeiras sai na frente, cede empate e busca vitória nos acréscimos