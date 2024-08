Palmeiras perde para o Internacional pelo Brasileirão feminino

Neste domingo, o Palmeiras recebeu o Internacional no Estádio Doutor Jayme Cintra, em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. Com gols de Priscila e Belén Aquino, as visitantes venceram por 2 a 1. Giovanna Campiolo descontou para as mandantes.

Com o resultado, o Verdão segue com 25 pontos, aparecendo na quarta colocação da tabela. Já o Colorado pulou para a sétima posição, agora com 20 pontos.

O Palmeiras volta a campo pela competição na próxima quarta-feira, às 15h (de Brasília), quando enfrentará o Atlético-MG. O Internacional terá compromisso no mesmo dia e horário, mas diante do Santos.