Escalações: Palmeiras aposta em Estêvão titular, e São Paulo vai com time alternativo para o Choque-Rei

As escalações de Palmeiras e São Paulo para o clássico deste domingo, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, estão definidas. Como previsto, os técnico Luis Zubeldía apostará em um time alternativo, com alguns titulares, no Choque-Rei, mas Abel Ferreira decidiu ir a campo com força máxima, incluindo o garoto Estêvão, apesar dos compromissos decisivos que ambos os clubes terão no meio de semana pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores.

Palmeiras e São Paulo somam 38 pontos, mas o Verdão aparece em quarto, enquanto o Tricolor figura em quinto, por ter um saldo de gols superior (11 contra 9). Uma vitória neste domingo fará com que um dos lados deixe seu rival para trás.

Pelo lado do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira terá os seguintes desfalques: Murilo (suspenso), Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Piquerez (cirurgia no joelho esquerdo), Dudu (recondicionamento físico) e Mayke (dores na panturrilha direita).