Choque-Rei termina em tumulto, troca de empurrões e confusão no túnel dos vestiários

O Choque-Rei terminou em tumulto neste domingo, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Passado o triunfo do Palmeiras sobre o São Paulo por 2 a 1, com o gol da vitória saindo no último minuto, as duas equipes protagonizaram uma grande confusão dentro e fora das quatro linhas.

A briga começou com uma suposta provocação de um gandula palmeirense. Os jogadores são-paulinos não digeriram bem a situação e foram tirar satisfação com o funcionário do clube rival, que acabou sendo protegido por atletas do Verdão.

A partir de então começou a troca de empurrões e ofensas, com os seguranças de Palmeiras e São Paulo tendo de entrar em campo para evitar que os atletas chegassem às vias de fato.