Pedro Barros, Augusto Akio e Luigi Cini conseguem classificação à final do skate park nas Olimpíadas

Na classificatória, 22 skatistas foram divididos em quatro baterias. Cada atleta tinha direito a três voltas, mas apenas a melhor delas foi contabilizada. Os oito melhores no ranking geral garantiam acesso à final do skate park. O primeiro brasileiro a competir foi Pedro Barros. O catarinense começou muito bem e logo em sua primeira volta teve a nota de 89,24. No segundo percurso, o skatista teve uma queda na primeira manobra e tirou 2,83. Por último, Pedro vinha fazendo uma terceira volta excelente, mas caiu faltando menos de dez segundos e ficou com 81,00. O brasileiro se classificou à final na sexta colocação.

Depois de Pedro Barros, Augusto Akio entrou em ação. Com um estilo técnico, o paranaense fez ótimas manobras e teve a nota de 88,79 no primeiro percurso. Em sua segunda volta, o curitibano se desequilibrou e tirou a nota de 29,33. Com 88,98, Augusto conseguiu melhorar na última volta e se classificou à decisão na oitava posição.

Último brasileiro a competir, Luigi Cini conseguiu se classificar para a final no sétimo lugar. Em sua primeira volta, o curitibano foi muito bem e teve a nota de 89,10. O segundo percurso começou otimista para o brasileiro, mas depois se desequilibrou e ficou com 29,33. Na última volta, Luigi tentou arriscar para melhorar sua nota, mas teve uma queda e levou 12,00.

Augusto Akio tem 28 anos e nasceu em Curitiba. Em Paris, o brasileiro disputa sua primeira edição dos Jogos Olímpicos. Os maiores feitos da carreira de Augusto são o vice-campeonato Mundial de 2022 e a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, em 2023.

Assim como Augusto Akio, Luigi Cini também é de Curitiba. O brasileiro tem 22 anos e conquistou o segundo lugar no Mundial do ano passado. Luigi Cini também disputa sua primeira edição dos Jogos Olímpicos.