Mayke volta, e Palmeiras mantém formação com 3 zagueiros para jogo decisivo contra o Flamengo; veja times

O Palmeiras está escalado para enfrentar o Flamengo, na noite desta quarta-feira, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 20 horas (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

Para a partida, o técnico Abel Ferreira tem o retorno do lateral direito Mayke, que foi desfalque contra o Internacional, no fim de semana, por dores musculares, está de volta. Por outro lado, o atacante Estêvão (entorse no tornozelo esquerdo) segue como baixa.

Assim, o Verdão vai a campo com: Weverton; Gustavo Gómez, Vitor Reis, Murilo; Mayke, Aníbal Moreno, Raphael Veiga e Caio Paulista; Felipe Anderson, Rony e Flaco López.