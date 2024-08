Com um a menos, Santos perde para o Botafogo e sai do G8 do Brasileiro sub-20

O Santos perdeu para o Botafogo nesta quarta-feira, por 3 a 2, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 17ª rodada do Brasileiro sub-20. Alejandro e Hyan marcaram os gols do Peixe, enquanto Rodrigo Guet, Kayke e Fabiano anotaram para o Fogão.

Com a derrota, o Santos saiu do G8 do torneio e caiu para nona colocação, com 24 pontos. A equipe viu o Fluminense a ultrapassar na tabela. Por sua vez, o Botafogo saiu da lanterna, foi a 15 unidades e ocupa agora a 18ª posição.

O sub-20 do Santos volta a campo neste sábado, contra o São Bento, pela última rodada da segunda fase do Paulista. O Botafogo encara o Nova Iguaçu, na mesma data, pelo Carioca da categoria.