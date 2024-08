Com Rodrigo Garro no banco, Corinthians está pronto para enfrentar o Grêmio; veja escalações

O Corinthians está definido para enfrentar o Grêmio, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil, no Couto Pereira. Para o duelo, o Timão tem como grande novidade a presença de Rodrigo Garro no banco de reservas, com Igor Coronado tendo chance como titular na armação das jogadas.

O técnico Ramón Diaz optou por outras mudanças, como a utilização de esquema com três zagueiros. Gustavo Henrique ganha oportunidade na zaga, Matheus Bidu ocupa a ala esquerda e Ryan fica com a vaga de Alex Santana. Pedro Henrique, destaque no empate por 1 a 1 com o Juventude, forma dupla de ataque com Romero.

Assim, o Timão está escalado com: Hugo Souza; Félix Torres, Cacá e Gustavo Henrique; Matheuzinho, Ryan, Charles, Igor Coronado e Matheus Bidu; Pedro Henrique e Romero.