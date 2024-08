São Paulo empata com Cuiabá e fica sem chances de classificação no Brasileirão sub-20

O São Paulo empatou com o Cuiabá nesta terça-feira em 2 a 2, em Cotia, pela 17ª rodada do Brasileirão sub-20. Os gols tricolores foram marcados por Paulinho (2).

O São Paulo não tem mais chances de classificação para a próxima fase do torneio. Com dois jogos restantes e o empate, a equipe paulista ocupa a 14ª colocação, com 16 pontos, oito atrás do primeiro classificado, o Santos. Já o Cuiabá ainda tenta subir nas últimas duas rodadas, figurando 12ª posição, com 22 tentos.

Os paulistas vinham de uma sequência de seis jogos sem perder antes de serem derrotados pelo Flamengo, na última terça-feira (30).