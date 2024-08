Santos vence o Grêmio fora de casa e lidera grupo A do Brasileirão sub-17

Nesta terça-feira, o Santos venceu o Grêmio por 1 a 0, no estádio Airton Ferreira da Silva, em Eldorado do Sul (RS), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro sub-17. O gol foi de Lucas Jaime, aos cinco minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Peixe emplacou a terceira vitória seguida no torneio nacional. A equipe tem 15 pontos e lidera o grupo A. O Tricolor aparece em terceiro, com 10.

Na sétima rodada, os comandados de Elder Campos recebem o Goiás. O jogo será na próxima quarta-feira (14), às 15 horas (de Brasília), no CT Rei Pelé.