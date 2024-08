Isaquias e Jacky ficam em terceiro na bateria do C2 500m e vão disputar as quartas de final

Nesta terça-feira, a dupla Isaquias Queiroz e Jacky Godmann fez sua estreia nas Olimpíadas de Paris. Os brasileiros, que têm boas chances de pódio, ficaram no terceiro lugar na canoagem de velocidade e disputarão as quartas de final do C2 500m por uma vaga na semifinal.

Os canoístas largaram muito forte e abriram vantagem na primeira posição da prova, mas os russos Zakhar e Alexey encostaram. A dupla russa ultrapassou os brasileiros, que perderam fôlego nos últimos 500m e perderam o segundo lugar para os italianos Casadei e Tacchini.

Com a terceira posição, Isaquias e Jacky disputam as quartas de final do C2 500m. Os dois melhores de cada bateria na fase preliminar avançam diretamente às semifinais.