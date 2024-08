Em meio a 'crise', Abel Ferreira e comissão chegam a 300 jogos no Palmeiras

O técnico Abel Ferreira e sua comissão técnica alcançaram a marca de 300 jogos pelo Palmeiras no último domingo, no empate por 1 a 1 com o Internacional, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado interrompeu a sequência de três derrotas seguidas do clube na temporada.

A comissão portuguesa, que é recordista em partidas consecutivas no clube, está no comando do Verdão desde o fim de outubro de 2020. Ao todo, são 172 vitórias, 73 empates, 55 derrotas. Além disso, são 505 gols marcados e 239 sofridos.

Apenas Abel comandou o Palmeiras em 271 jogos, enquanto os auxiliares João Martins e João Castanheira estiveram à beira do gramado em 25 e três jogos, respectivamente. Carlos Martinho comandou a equipe em um único jogo, pelo Brasileirão deste ano.