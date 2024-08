Corinthians defende invencibilidade contra o Grêmio fora de casa

O Corinthians visita o Grêmio pela volta da Copa do Brasil, no Couto Pereira. A bola vai rolar às 21h30 (de Brasília) dessa quarta-feira, no Couto Pereira.

Na condição de visitante, o Timão não perde do Imortal há quatro embates, com duas vitórias e dois empates no período. A última derrota foi pelo Brasileirão 2018, com Jael marcando o tento decisivo.

Esse duelo, entretanto, tem uma especificidade, já que o Grêmio não jogará na arena, que não tem condições de receber o jogo por conta das consequências das enchentes no Rio Grande do Sul.