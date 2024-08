Com vitória sobre o Flamengo, São Paulo alcança maior sequência invicta em casa da atual temporada

Com a vitória contra o Rubro-Negro carioca, o São Paulo chegou a sete jogos consecutivos sem saber o que é perder dentro de seus domínios. Anteriormente, o time deteve uma invencibilidade de seis partidas que foi interrompida.

Tal sequência teve início assim que Zubeldía assumiu o comando da equipe. O treinador teve um grande início em suas primeiras semanas de clube. No Brasileirão, empatou com Palmeiras e venceu o Fluminense, enquanto na Libertadores empatou com o Barcelona-EQU - tudo no Morumbis.

Na sequência, atuando em sua casa, somou três triunfos consecutivos contra Águia de Marabá (Copa do Brasil), Talleres-ARG (Libertadores) e Cruzeiro (Série A). A continuidade deste ciclo, porém, foi interrompida por uma derrota, diante da torcida tricolor, para o Cuiabá, na 10ª rodada do Brasileiro.

O revés contra o Dourado, em contrapartida, não preocupou o São Paulo - ao menos não dentro de seus domínios. Logo depois, o Tricolor voltou a vencer quando superou o Criciúma, por 2 a 1, e iniciou a sequência invicta atual.

Em seguida, o time paulista venceu o Bahia, por 3 a 1, no Morumbis, mesmo sem seu treinador (suspenso) à beira do gramado. Depois, veio um triunfo sobre o Red Bull Bragantino, por 2 a 0, novamente sem Zubeldía, mas com todo o apoio da torcida tricolor.

Para continuar com a boa fase em casa, o São Paulo venceu Grêmio (1 a 0) e segurou um empate com o na época líder Botafogo (2 a 2) na competição de pontos corridos. Aí, conquistou uma boa vitória sobre o Goiás, por 2 a 0, na ida das oitavas de final da Copa do Brasil.