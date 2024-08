Brasil mantém 100% contra República Dominicana e avança às semis do vôlei feminino em Paris

Na próxima fase, as brasileiras irão enfrentar os Estados Unidos ou a Polônia, que medem força ainda nesta terça. O jogo válido pela semifinal está agendado para esta quinta-feira, dia 8.

Como foi o jogo?

O início do jogo foi disputado. O Brasil não estava conseguindo de desgarrar da Rapública Dominicana no placar. No entanto, já no fim do set, aproveitou os saques e alguns erros das adversárias para fechar em 25 a 22.

O cenário se repetiu na segunda parcial. Depois de alguns erros, as brasileiras conseguiram imprimir seu alto ritmo e foram, aos poucos, abrindo vantagem no marcador. Com repertório variado, o Brasil tinha Gabi em um dia inspirado e abriu margem de dez pontos.

O time de Zé Roberto, assim, conseguiu construir ampla vantagem e, com muito domínio, deu show para fechar o set em 25 a 13.

No terceiro e último set, mais uma grande atuação brasileira. A Seleção dominou a parcial do início ao fim e venceu o set por 25 a 17. Gabi, com 20 pontos, foi a maior pontuadora da partida.