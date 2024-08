Barcelona e RB Leipzig chegam a acordo pela transferência do meia Dani Olmo

Imagem: Boris Streubel - UEFA/UEFA via Getty Images

O Barcelona chegou a um acordo verbal com o RB Leipzig pela contratação do meia Dani Olmo, segundo o jornalista Fabrizio Romano. O espanhol irá assinar com os catalães por seis temporadas, até 2030.

De acordo com a fonte, a oferta do Barça aceita pelo time alemão é de 55 milhões de euros (cerca de R$ 340 milhões), mais sete milhões em bônus, com grande parte das metas sendo difíceis de serem cumpridas.

Dani Olmo foi um dos destaques do título da Espanha na Eurocopa. O atleta de 26 anos substituiu o meia Pedri (lesionado) no time titular e marcou três gols na competição, sendo dois no mata-mata, contra Alemanha, nas quartas de final, e diante da França, na semi.