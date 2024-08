São Paulo é o 2º time com mais cartões amarelos recebidos neste Brasileirão

Com as punições recebidas, o treinador já ficou de fora de três compromissos da equipe no torneio: não esteve à beira do gramado contra o Bahia (13ª rodada), contra o Red Bull Bragantino (15ª) e, por último, contra o Botafogo (19ª).

Zubeldía, inclusive, está pendurado para o próximo confronto do São Paulo no torneio. O comandante recebeu amarelos contra Fortaleza e Flamengo e, caso seja advertido diante do Atlético-GO, perderá o clássico contra o Palmeiras, válido pela 23ª rodada.

Para seu próximo duelo, em contrapartida, o Tricolor não terá ninguém suspenso e deve ir com força máxima. Nesta quinta-feira, o clube paulista visita o Goiás, às 20h (de Brasília), no Estádio da Serrinha, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.