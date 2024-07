Corinthians conta com venda de Wesley em breve; veja detalhes

O Corinthians conta com a venda do ponta Wesley nesta janela de transferências. O jovem de apenas 19 anos é o ativo mais importante do clube no momento e segue sendo alvo de sondagens do mercado do exterior.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que o Corinthians aceita negociar Wesley por menos do que inicialmente estipulava. No final de abril, quando o atleta estava em alta, o clube trabalhou com propostas na casa dos 25 milhões de euros (cerca de R$ 137 milhões na cotação da época).

Um dos clubes interessados em Wesley é o Fenerbahçe, da Turquia. A informação foi divulgada inicialmente pelo UOL Esporte e confirmada pela Gazeta Esportiva.