Auxiliar diz o que São Paulo pode melhorar após melhor primeiro turno no Brasileiro desde 2020

O São Paulo ficou no empate com o Botafogo nesta quarta-feira, no Morumbis, e terminou o primeiro turno da Série A do Campeonato Brasileiro fora do G4. No entanto, o time de Luis Zubeldía garantiu outro feito importante.

Antes mesmo de entrar em campo, ou seja, independente do resultado da partida, o São Paulo há havia assegurado a melhor campanha em um primeiro turno de Brasileirão desde 2020, quando faturou o título de "campeão simbólico" da primeira etapa da competição, sob o comando de Fernando Diniz, com 37 pontos.

Na atual temporada, a equipe tricolor somou 32 pontos nas primeiras 19 rodadas da competição. O time obteve nove vitórias, além de cinco empates e cinco derrotas - 56% de aproveitamento - e ocupa o sexto lugar da tabela.