Artur Jorge analisa empate do Botafogo e evita comparações com o Brasileirão do ano passado

Fim de jogo: São Paulo 2 x 2 Botafogo. Gols do Alvinegro foram marcados por Tiquinho Soares e Cuiabano.

No Brasileirão do ano passado, o Botafogo também terminou na liderança ao fim das 19 primeiras rodadas. Entretanto, o campeão do torneio foi o Palmeiras. Por sua vez, o técnico Artur Jorge evitou fazer comparações e citou que a mentalidade dos atletas do Glorioso agora é outra.

"Eu não tenho que comparar nada com os anos anteriores, quero falar apenas da minha história aqui. Nós temos ambições e é uma caminhada longa, com jogos difíceis de muita entrega física e mental. Temos essa noção e por isso estamos na posição que estamos hoje. Temos que trabalhar muito e temos de estar preparados para as partidas e assim nos mantermos na liderança", finalizou Artur Jorge.

Apesar do empate, o Botafogo permaneceu na liderança do Campeonato Brasileiro, com 40 pontos em 19 partidas. O próximo compromisso da Estrela Solitária na competição é contra o Cruzeiro, no próximo sábado, às 21h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos.