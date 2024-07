Paulo Autuori deixa o departamento de futebol do Coritiba

Um dia após demitir o técnico Fábio Matias, o Coritiba anunciou nesta quarta-feira a saída de Paulo Autuori do departamento de futebol do clube. O dirigente foi muito criticado pela torcida do Coxa depois da goleada sofrida para o Santos por 4 a 0 na última segunda-feira, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

"Em comum acordo entre Treecorp e Paulo Autuori, o profissional deixa a Diretoria Técnica do Futebol do Coritiba. O Clube reconhece o trabalho desenvolvido por Autuori e deseja pleno sucesso na sequência de sua trajetória", comunicou o clube.