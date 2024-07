Palmeiras sai na frente, mas leva empate do Fortaleza pelo Brasileiro sub-20

No Brasileirão da categoria, o próximo compromisso do Verdão será no dia 1º de agosto, em casa, diante do Grêmio. Já o Fortaleza recebe o Goiás, no mesmo dia.

O Palmeiras abriu o placar aos 40 minutos da etapa inicial. Allan roubou a bola da zaga adversária dentro da área e finalizou rasteiro no cantinho para marcar o primeiro gol do jogo.

Aos 16 minutos do segundo tempo, houve uma confusão após falta forte no lado esquerdo do meio-campo e o árbitro expulsou João Oliveira, do Fortaleza, e Sorriso, do Palmeiras, que estavam envolvidos no lance.