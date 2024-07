Guardiola não garante permanência de Ederson City: "Procurar outras opções"

O goleiro Ederson segue com futuro indefinido no Manchester City. Em entrevista coletiva após a derrota para o Celtic na última terça-feira, em amistoso de pré-temporada, o treinador Pep Guardiola comentou que não tem certeza se o brasileiro seguirá na equipe.

"Não sei [se Ederson fica], talvez agora eu tenha que procurar outras opções. Claro que gostaria que ele ficasse. Agora depende de outros clubes... Não sei muito sobre a situação, não houve contato nos últimos dias. É questão de treinar e estar com a gente até acabar o mercado de transferências. Depois veremos o que acontece", disse.

Nas últimas semanas, Ederson tem tido seu nome ligado ao mercado saudita, que vem contratando grandes estrelas do futebol mundial nas últimas temporadas. Inclusive, um dos times interessados em contar com o atleta é o Al-Ittihad, que conta com nomes como Benzema, Kanté e o brasileiro Fabinho.